I tre migliori giochi di Prince of Persia, aspettando The Lost Crown

Al Summer Game Fest 2023 Prince of Persia The Lost Crown è divenuto realtà, pronto ad intrattenere i fan con una nuova avventura 2D disponibile a partire dal 18 gennaio 2023. Nell'attesa guardiamo al passato dell'iconica serie riscoprendo i tre migliori Prince of Persia mai realizzati.

Prince of Persia 1989

Il classico originale di Jordan Mechner pubblicato per la prima volta su Apple II non poteva certo mancare: una principessa da salvare entro un limite di tempo, un oscuro dungeon da esplorare, trappole mortali da evitare e duelli a fil di spada con minacciose guardie pronte ad eliminare il prode protagonista senza nome. Prince of Persia ha lasciato un segno profondo del suo passaggio grazie ad una giocabilità esplosiva ed un fascino intramontabile.

Prince of Persia Le Sabbie del Tempo

E' del 2003 il reboot ad opera di Ubisoft e che vede coinvolto lo stesso Mechner come designer. Realizzato come un Action/Adventure interamente 3D, Prince of Persia Le Sabbie del Tempo non tradisce la filosofia del capolavoro di fine anni '80 e ne ripropone l'essenza in chiave moderna, ancora una volta con un ampio focus su Platform, rompicapi ed innumerevoli ostacoli da superare. Le Sabbie del Tempo ha riportato in scena il brand con il botto, conquistando il cuore di milioni di giocatori. Dovrebbe tornare attraverso una riedizione per le attuali piattaforme, ma per il momento lo sviluppo di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake è ripartito da zero e non è chiaro quando il gioco sarà disponibile.

Prince of Persia 2008

Conclusa la trilogia di Le Sabbie del Tempo, per l'esordio nella generazione PS3/Xbox 360 Ubisoft attua un ulteriore reboot dando vita ad un progetto magari non impeccabile come sistema di combattimento, ma incredibilmente affascinante in ambito Platform ed artistico. Realizzato con un'evocativa grafica in Cell Shading ed accompagnato da musiche coinvolgenti, Prince of Persia del 2008 si dimostra essere uno degli esponenti più particolari del brand ed appunto per questo assolutamente meritevole di essere giocato.