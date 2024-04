I tre migliori mouse professionali per dominare negli FPS online

Siete in cerca di un nuovo mouse da gaming ma non sapete quale scegliere? State tranquilli, ci pensiamo noi: ecco tre mouse da veri pro player per dominare negli sparatutto online!

Roccat Kone XP

Da Roccat un mouse con cavo a 19.000 DPI con guscio esterno trasparente per far risaltare i 22 LED e le 8 guide luminose e dare vita ad un gioco di luci senza precedenti. Roccat Kone XP include 15 tasti fisici e 29 possibili utilizzi dei pulsanti grazie a Roccat Easy-Shift[+]. Il mouse pesa 104 grammi.

Razer DeathAdder V3 Pro

Questo mouse gaming pesa 63 grammi ed è il preferito di molti pro player di squadre professionistiche. Una forma ergonomica ed un peso irrisorio per questo mouse con sensore ottico Razero Focus Pro 30K, il mouse di Razer funziona con una batteria agli ioni di litio (inclusa), le dimensioni totali sono pari a 12,7 x 6,7 x 4,3 cm.

HyperX Pulsefire Haste 2

E' il mouse più economico del nostro trio, con un design ultra leggero e un peso di soli 53 grammi. HyperX Pulsefire Haste 2 monta il sensore di precisione HyperX 26K con frequenza di polling 8000Hz2. Il mouse è plug and play con cavo super flessibile HyperFlex 2, non manca il supporto per gli switch HyperX personalizzabili mentre i pattini sono in puro PTFE. Include il nostro per il grip e l'accesso al software HyperX Ngenuity per la personalizzazione.

