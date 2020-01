Oltre tre milioni di like per il logo PS5 su Instagram

La strategia comunicativa di Sony sembra essersi rivelata tanto semplice quanto efficace. Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, Sony ha presentato il logo di PS5 al CES 2020, durante la propria conferenza, senza svelare altri dettagli sulla console o sul lancio.

Qualcuno infatti si aspettava che Sony iniziasse il 2020 col botto mostrando proprio il design della console stessa, mentre in molti hanno accusato l'azienda di mancanza di fantasia dato che il logo sembra davvero essere praticamente identico a quello di PlayStation 4, ma la verità è che tale continuità ha generato la risposta che il colosso giapponese si attendeva.

Per capirlo, basta guardare il post di Instagram che ha svelato proprio il logo di PS5: nel momento in cui scriviamo è arrivato a quasi tre milioni e mezzo di like, senza contare poi le centinaia di migliaia di commenti che continuano ad arrivare tuttora, per un totale (nel momento in cui scriviamo) di oltre 97.000 commenti. Anche Hideo Kojima ha condiviso il nuovo logo di PS5 sui propri social, contribuendo ad aumentarne ulteriormente la diffusione. Intanto Jim Ryan ha confermato che PlayStation 5 uscirà alla fine del 2020, e che Sony ha ancora tante carte da svelare per quanto riguarda l'attesissima nuova console.

E voi che ne pensate? Vi piace il logo della nuova console Sony?