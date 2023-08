I tre minigiochi più brutti di Final Fantasy: sì, anche il salto con la corda!

Le avventure di Final Fantasy sono spesso inframmezzate da una miriade di minigiochi che ci tengono occupati, ci permettono di agguantare succose ricompense e ci fanno anche divertire. O almeno dovrebbero. Ci sono, infatti, alcuni minigiochi passati alla storia per le loro capacità di farci solo dannare. Eccone tre.

Caccia alle farfalle

Final Fantasy X è noto per la sua storia poetica e il suo cast di personaggi memorabili, ma la maggioranza dei suoi minigiochi si è rivelata un vero incubo da portare a termine. Nonostante ospiti il Blitzball, considerato uno dei minigiochi più belli di Final Fantasy, il decimo episodio è passato alla storia per le frustranti imprese a cui i giocatori sono stati sottoposti. Tra queste, non si può non menzionare l’ultimo stadio della Caccia alle Farfalle, snervante quasi al pari dei duecento fulmini da schivare. In un ambiente su due livelli in cui la prospettiva era a dir poco ingannevole, bisognava raccogliere tutte le farfalle blu ed evitare le rosse. Peccato che Tidus, al minimo avvicinamento, le acchiappasse in automatico.

Zaffa Chocobo

Un altro minigioco da Final Fantasy X. Ancora una volta, si trattava di una tortura necessaria per ottenere l’arma più potente di Tidus. In gare di complessità crescente, l’obiettivo era addestrare il proprio chocobo e superare i progressi della maestra. Tuttavia, l’ultimo percorso è il più complicato e raggiungere l’ambizioso obiettivo di 0 secondi era un’impresa da far impazzire, considerando anche la necessità di una certa dose di fortuna. Abbiamo rimpianto immediatamente i tempi del Becca qui chocobo di Final Fantasy 9.

Salto con la corda

L’incarnazione del male. Questo minigioco di Final Fantasy 9 era semplice nel concetto, ma inclemente nell’esecuzione. Ci si avvicinava a due bambine che giocavano con la corda ad Alexandria e si sceglieva di giocare con loro. A tempo bisognava premere l’apposito tasto per saltare. Un giro di corda, due giri di corda, tre giri di corda…e via via il ritmo incalzava fino a diventare incredibilmente veloce. Per ricevere uno speciale riconoscimento, e anche per ottenere il platino, bisogna eseguire un totale di 1000 salti consecutivi senza inciampare, un vero incubo. Se esiste un remake di Final Fantasy 9, chissà se ritornerà anche questo minigioco, famoso per la sua infamia.