I tre momenti più spaventosi di Resident Evil: c'è anche quello che state pensando

Pur avendo sviluppato una componente Action sempre più marcata nel corso degli anni, Resident Evil resta uno dei massimi esponenti del genere Survival Horror. Tanti i momenti da brividi che il brand targato Capcom ha offerto ai fan nel corso della sua lunga storia, con alcune scene rimaste ben impresse nella mente dei giocatori.

Di seguito, ecco i tre momenti più spaventosi di Resident Evil, entrati ben presto nell'immaginario collettivo degli appassionati.

L'irruzione dei cani-zombie dalle finestre - Resident Evil

Non solo un momento spaventoso, ma in generale uno dei più iconici dell'intera serie. Chris Redfield e Jill Valentine sono appena rimasti intrappolati dentro Villa Spencer, cominciando ad investigare su quella sinistra magione infestata da creature mostruose. Ma è una volta raggiunto un corridoio apparentemente vuoto e sicuro che la situazione degenera: all'improvviso dei cani zombificati (noti come Cerberus) sfondano le finestre della villa e partono all'inseguimento degli agenti S.T.A.R.S., affamati della loro carne. Un evento del tutto inaspettato e proprio per questo terrificante, che ha sottolineato quanto il pericolo sia sempre dietro l'angolo nel classico originale (e relativo remake del 2002).

Il primo incontro con i Regenerador - Resident Evil 4

Sebbene Resident Evil 4 e, nello specifico, la fase ambientata sull'Isola siano molto incentrati sull'azione, il capolavoro del 2005 offre comunque uno dei nemici più mostruosi e temibili mai offerti dalla serie. Il primo incontro di Leon S. Kennedy con i Regenerador è di quelli impossibili da dimenticare: una creatura non solo agghiacciante alla vista, dai versi inquietanti e dall'andatura claudicante, ma apparentemente "invincibile", capace di rigenerare continuamente le sue ferite e gli arti mancanti. Quanto basta per mandare nel panico i giocatori, in quel momento non al corrente della tattica giusta per far fuori queste atrocità. Un avversario temibile ed un momento da pelle d'oca, sia nell'originale che in Resident Evil 4 Remake (a tal proposito, non perdetevi la nostra recensione di Resident Evil 4 Remake per scoprire tutti i segreti dell'ultima fatica Capcom).

Il bambino demoniaco - Resident Evil Village

La fase ambientata nella casa di Donna Beneviento è forse la più ansiogena di tutto Resident Evil Village. Lo è non solo perché il protagonista Ethan Winters si ritrova nei sotterranei della villetta privo di armi, ma soprattutto per il terrificante incontro con un mostruoso bambino demoniaco, deforme e disturbante solo alla vista. La creatura si trascina con forza, lanciando urli fanciulleschi capaci di far accapponare la pelle, nel frattempo che si cerca una via di fuga da quei corridoi claustrofobici senza essere mangiati vivi dal pargolo infernale.

Ma con oltre mezzo secolo di storia alle spalle, sono ancora tanti i momenti spaventosi che Resident Evil ha offerto ai giocatori. Tocca ora a voi: quali ritenete siano le sequenze più terrificanti mai partorite da Capcom? Nel frattempo eccovi anche tre curiosità su Leon Kennedy di Resident Evil, considerato dai più come il miglior protagonista della serie.