I tre momenti più toccanti di The Last of Us, tra lacrime ed emozioni

Sin dalle origini la serie di The Last of Us ha sempre puntato forte sulla narrativa e, in particolare, su momenti forti ed emotivi capaci di coinvolgere totalmente il giocatore.

Sia il primo capitolo che The Last of Us Parte II sono pieni di scene capaci di lasciare un segno profondo sul pubblico, grazie anche alla grande caratterizzazione dei suoi protagonisti e dell'impianto narrativo messo in piedi da Naughty Dog. Di seguito ecco i tre momenti più toccanti di The Last of Us.

La morte di Sarah

Il capolavoro del 2013, riproposto in tempi più recenti anche su PS5 e PC tramite il suo remake (eccovi la nostra recensione di The Last of Us Parte 1), partiva subito con il botto in termini di emozioni. Nei primi momenti dello scoppio dell'epidemia di Cordyceps, Joel e sua figlia Sarah fuggono dal caos della città, ritrovandosi però davanti ad un militare con l'ordine di uccidere a vista. I due tentano di scappare, ma è troppo tardi: il soldato spara e ferisce a morte la ragazza, che poco dopo esala l'ultimo respiro tra le braccia insanguinate del padre.



Il confronto tra Joel ed Ellie

"Tutti quelli che mi volevano bene sono morti o mi hanno lasciata. Tutti, tranne te, cazzo. E non dirmi che sarei più al sicuro con qualcun altro, perché la verità è che avrei solo più paura", dice Ellie a Joel durante il loro litigio, poco tempo dopo aver incontrato Tommy durante il loro lungo cammino attraverso un mondo ormai finito. Una delle scene più potenti e coinvolgenti del primo episodio, che evidenzia quanto sia diventato profondo il rapporto tra i due dopo il viaggio pieno di pericoli affrontato fino a quel momento.



Il finale di Parte II

L'epilogo di The Last of Us Parte II è un vero e proprio pugno nello stomaco. Ellie ritorna nella sua fattoria, soltanto per ritrovarla vuota: Dina e suo figlio se ne sono andati, ed alla ragazza non resta che provare a suonare la chitarra al piano di sopra, cosa tuttavia ora difficile dopo aver perso due dita. In quel momento le torna in mente un ultimo ricordo dell'ormai defunto Joel, con i due che provano a riavvicinarsi dopo che l'evolversi degli eventi e verità difficili da accettare li hanno allontanati. Sembrano sulla buona strada, ma la morte di Joel spezzerà tutto, prima ancora che ogni incomprensione venga risolta per sempre. Finito con il ricordo, Ellie abbandonerà la fattoria e si incamminerà verso una nuova meta sconosciuta. E la sua più grande paura alla fine si è concretizzata: è rimasta da sola.



Quali sono le scene che più vi hanno emozionato della serie Naughty Dog?