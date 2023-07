Tre novità da giocare su Xbox Game Pass a luglio

Microsoft non ha ancora fornito la lista completa dei giochi in arrivo in Game Pass a luglio, ma per fortuna grazie agli annunci dei singoli sviluppatori conosciamo già molte delle novità in arrivo nelle prossime settimane. Per questo motivo, possiamo già offrirvi una lista di tre giochi da tenere assolutamente d'occhio.

Arcade Paradise su Console e PC dal 3 luglio

Ai più nostalgici consigliamo innanzitutto di dare una chance ad Arcade Paradise, un'avventura arcade retrò con una spruzzata di elementi gestionali. In arrivo domani 3 luglio, racconta la storia di Ashley, una ragazza che decide di trasformare la lavanderia di famiglia in un paradiso degli arcade.

Il locale può essere rimpinguato con più di 35 giochi arcade ispirati a tre decenni di videogiochi (dall'era vettoriale fino all'epoca 32-bit), ognuno dotato di storie uniche, missioni diverse e punteggi elevati da raggiungere. Ci sono anche giochi cooperativi, ai quali è possibile partecipare con gli amici in sessioni di gioco che possono ospitare fino a quattro partecipanti in locale. Fate un tuffo nel passato con la nostra recensione di Arcade Paradise.

Exoprimal su Console e PC dal 14 luglio

Dinosauri e piombo, c'è davvero qualcosa da aggiungere? Capcom torna il 14 luglio, direttamente in Game Pass, con Exoprimal, un gioco d'azione a squadre online per tre giocatori in cui l'umanità, armata delle ipertecnologiche exocorazze, affronta dei feroci dinosauri.

Nel 2040, gli umani sono dotati di exocorazze, armature robotiche ad alta tecnologia concepite per combattere i dinosauri e suddivise in tre differenti classi: assalto, colosso e supporto. Nei panni degli exocombattenti, potrete cambiare armatura in ogni momento della battaglia. Oltre alla Modalità Storia, Exoprimal offrirà anche la Modalità Sopravvivenza, nella quale due squadra da cinque membri dovranno sfidarsi per completare degli obiettivi. Ne saprete di più leggendo la nostra anteprima di Exoprimal.

Venba dal 31 luglio su Console e PC

Servizi come Xbox Game Pass permettono di scoprire videogiochi più particolari che altrimenti il grande pubblico rischierebbero di passare in osservati. Per questo motivo ci teniamo a segnalarvi che il 31 luglio arriva Venba, un singolare e breve gioco narrativo a sfondo culinario proveniente dall'India.

Nei panni di una madre indiana, emigrata in Canada con la sua famiglia negli anni '80, dovete cucinare vari piatti, recuperare ricette perdute e cimentarvi in intricate conversazioni per scoprire la storia di una famiglia segnata dall'amore e dalla perdita. Il libro di ricette di Venba è andato danneggiato durante il suo viaggio verso il Canada, dunque il vostro compito sarà quello di recuperare il suo prezioso contenuto godendovi al tempo stesso uno stile grafico disegnato a mano.