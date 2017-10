Tre nuove tappe dello Switch Tour per festeggiare il lancio di Mario Odyssey

: Per festeggiare l’arrivo di Super Mario Odyssey , Nintendo ha organizzato tre nuove tappe dello, evento itinerante che toccherà alcuni tra i principali centri commerciali d’Italia.

Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 Ottobre, presso i Centri Commerciali Porta di Roma, Le Corti Venete e Il Destriero verranno allestite aree personalizzate Nintendo Switch dedicate all’idraulico più simpatico e famoso. Qui lo staff Nintendo guiderà i fan di tutte le età alla scoperta dei colorati e divertenti mondi di Super Mario Odyssey.

Le tappe:

27-28-29 Ottobre: PORTA DI ROMA (Roma)

27-28-29 Ottobre: LE CORTI VENETE (San Martino Buon Albergo, VR)

27-28-29 Ottobre: IL DESTRIERO (Vittuone MI)

In questa nuova avventura, Mario ha un mondo tutto nuovo da esplorare! Da rovine misteriose a città illuminate, ogni regno è come un parco giochi ricco di segreti e lune da scovare! Mario non è da solo in questa avventura! Con lui c'è Cappy, un personaggio misterioso che si è trasformato nell'inconfondibile cappello rosso di Mario.