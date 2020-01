Tre nuovi giochi arrivano su Project xCloud, c'è anche Frostpunk

Microsoft ha aggiornato la libreria di Project xCloud aggiungendo al catalogo tre nuovi giochi oltre ai 15 già annunciati a metà gennaio. I tre nuovi titoli sono ora disponibili per tutti coloro che stanno provando la Beta del servizio.

Nello specifico i tester potranno ora giocare con Descenders, Frostpunk e Totally Accurate Battle Simulator. La scorsa settimana la casa di Redmond ha ampliato la lineup di Project xCloud con altri 15 titoli tra cui Destiny 2, SUPERHOT, The Surge, Sid Meier's Civilization VI e Halo The Master Chief Collection.

Project xCloud giochi gennaio 2020

Halo The Master Chief Collection

Destiny 2

Totally Accurate Battle Simulator

Sid Meier's Civilization VI

The Surge

SUPERHOT

Portal Knights

Frostpunk

GoNNER BLÜEBERRY Edition

Kingdom Two Crowns

Sparklite

Tracks The Train Set Game

Train Sim World 2019

Batman The Enemy Within The Complete Season (Episodi 1-5)

The Wolf Among Us

Descenders

Wasteland 2 Directors Cut

La Beta di Project xCloud è disponibile attualmente solo in alcuni mercati selezionati come Nord America, Regno Unito e Corea del Sud, presto il servizio arriverà anche in Canada e altri territori. Proprio in Corea del Sud si è registrata la media ore di gioco più alta per questa fase Beta, con i giocatori coreani che sembrano apprezzare particolarmente il servizio... che Microsoft abbia trovato la chiave di volta per riuscire a conquistare il mercato asiatico?