Tre picchiaduro 3D epici per PS1 oltre Tekken 3

La prima PlayStation ci ha regalato grandi picchiaduro a incontri, la punta di diamante dei picchiaduro 3D a 32-bit resta probabilmente Tekken 3 di Namco ma ci sono tanti altri titoli che è davvero difficile dimenticare...

Abbiamo provato a stilare una top 3 dei picchiaduro 3D leggendari usciti sulla prima console Sony, i picchiaduro 2D sono dunque esclusi (magari torneremo sull'argomento... cosa ne pensate, vi piace l'idea?) e siamo consapevoli che siano rimasti fuori tanti titoli amatissimi come Battle Arena Toshinden e relativi sequel, Tobal No. 1, Ehrgeiz e Bushido Blade di Square e tanti altri. Serve una parte 2? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

Rival Schools

Rival Schools United by Fate è un videogioco arcade di Capcom uscito in sala giochi nel 1997 e arrivo su PS1 nel magico 1998. Protagonisti, studenti delle scuole superiori giapponesi intenti a picchiarsi per vendicare gli attacchi subiti dal loro istituto scolastico. Rival Schools ha riscosso un ottimo successo grazie ad un gameplay molto veloce e frenetico e ad un roster di personaggi sicuramente carismatici, uniti ad una ambientazione affascinante. In Giappone è uscita anche una versione aggiornata intitolata Shiritsu Justice Gakuen Nekketsu Seisyun Nikki 2 mentre il sequel vero e proprio (Project Justice Rival Schools 2) è stato lanciato nel 2000 in sala giochi e su SEGA Dreamcast. Da allora però di Rival Schools si sono perse le tracce, se escludiamo qualche sporadico cameo di alcuni lottatori in altri giochi Capcom.

Bloody Roar

Uscito nel 1997, Bloody Roar fondava il suo successo quasi interamente su una caratteristica molto particolare, ovvero la possibilità di trasformare il proprio lottatore umano in una bestia potentissima tra cui leone, gorilla, volpe, tigre, lupo e coniglio. Un concept interessante che ha reso Bloody Roar molto popolare, dopo una manciata di sequel di minor impatto la serie è finita nel dimenticatoio. Attualmente i diritti appartengono a Konami dopo l'acquisizione di Hudson Soft nel 2012.

Star Gladiator

Uscito nel 1996, Star Gladiator è il primo picchiaduro 3D di Capcom, con un gameplay basato sull'uso delle armi e ispirato nelle meccaniche di gioco a Soul Edge di Namco, uscito l'anno precedente. Se però Soul Edge/Soul Calibur poteva contare su un'atmosfera fantasy e dark fantasy, Star Gladiator è invece ambientato nel futuro (anno 2348) con protagonisti robot, cyborg e alieni. Ha avuto un seguito nel 1998 (Star Gladiator 2 Nightmare of Bilstein) prima di scomparire per sempre.