Tre progetti legati a Cyberpunk 2077 in sviluppo presso CD Projekt, uno è multiplayer

A quanto pare, i ragazzi di CD Projekt RED sono più impegnati di quanto immaginassimo. Presso gli studi dei polacchi, infatti, sono attualmente in lavorazione ben tre progetti legati a Cyberpunk 2077, uno dei quali è il gioco che già conosciamo e atteso per il 16 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Stando alla dichiarazione che il presidente Adam Kiciński ha rilasciato al giornale polacco Bankier.pl, se ne stanno occupando tre differenti team. "Stiamo lavorando a tre progetti legati a Cyberpunk - il gioco principale e altri due. Sono impegnati tre team di sviluppo". Il team con sede a Wrocław è composto da 40 persone ed è attualmente focalizzato su un titolo multigiocatore legato a Cyberpunk. Kiciński ha rivelato che CD Projekt RED aveva inizialmente pianificato di inserire una modalità multiplayer nel gioco principale, prima di optare per la sua esclusione e trasformarla in un titolo a sé stante. Il Cyberpunk 2077 che conosciamo sarà un titolo esclusivamente single-player.

E il terzo? Attualmente non si conoscono dettagli al riguardo, ma il vice presidente Piotr Nielubowicz ha assicurato che si tratterà di un progetto allo stesso tempo "davvero grosso e innovativo". Che si sia riferito al secondo tripla A di CD Projekt RED atteso entro il 2021?