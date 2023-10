Nuove uscite PS5 e PS4: tre giochi da non perdere a novembre 2023

Il mese di ottobre, che ha appena regalato a tutta l'utenza PlayStation 5 un'esclusiva del calibro di Marvel's Spider-Man 2, non ha ancora esaurito tutte le sue cartucce, essendo previsti anche titoli come Alan Wake 2 ed EA Sports UFC 5, ma novembre non sarà da meno. Ecco a voi 3 giochi PS5 che vi consigliamo di aggiungere alla lista dei desideri.

EA Sports WRC dal 3 novembre su PS5

Novembre è un mese importante per il mondo delle quattro ruote, dal momento vede i maestri di Codemasters cimentarsi per la prima volta nella loro storia con la licenza ufficiale del World Rally Championship.

Oltre a permettere agli appassionati di affrontare gli stessi percorsi del campionato mondiale e rivivere le gesta dei piloti del passato nella modalità Momenti, EA Sports WRC introduce anche la nuova modalità Creazione, che consente di costruire l'auto da rally dei propri sogni. Codemasters promette inoltre un sistema di guida dinamico costruito sulle fondamenta di Dirt Rally, in grado di restituire il giusto feeling sulle superfici degradate dei tracciati. L'elevato grado di personalizzazione gli permette inoltre di adattarsi al livello di abilità del giocatore.

Call of Duty: Modern Warfare 3 dal 10 novembre su PS4 e PS5

Inutile girarci attorno, il lancio di un nuovo Call of Duty è sempre, a suo modo, un evento, visto e considerato che coinvolge milioni e milioni di videogiocatori. Niente alternanza quest'anno, il nuovo episodio, Call of Duty: Modern Warfare 3, si inserisce in diretta continuità con il Modern Warfare 2 lanciato lo scorso anno. In cabina di regia, invece di Infinity Ward, c'è tuttavia Sledgehammer Games.

La campagna di questo seguito diretto vede il Capitano Prime e la Task Force 141 affrontare la minaccia definitiva, il criminale di guerra ultranazionalista Vladimir Makarov, che intende estendere il suo potere su tutto il mondo. Modern Warfare 3 coglie inoltre la palla al balzo per per celebrare il ventesimo anniversario della serie Call of Duty con la più grande raccolta di mappe Multigiocatore mai vista, che include arene vecchie e nuove. Al lancio saranno disponibili tutte e 16 le mappe di Modern Warfare (2009) opportunamente aggiornate con nuove modalità e funzionalità, mentre le stagione successive aggiungeranno 12 nuove mappe 6v6. Per la prima volta in assoluto per un Modern Warfare è inoltre prevista una modalità Zombi Open World, con una nuova storia curata da Treyarch.

UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi dal 14 novembre su PS4 e PS5

Se siete cresciuti a pane e robottoni vi consigliamo di tirare fuori il calendario e cerchiare la data del 14 novembre 2023, che rappresenta il giorno di lancio di UFO Robot Goldrake - Il Banchetto dei Lupi, il primo videogioco della storia ad immergere i videogiocatori nella cabina di comando del robot di Go Nagai.

In questo gioco d'azione e avventura, Actarus e il gigantesco robot Goldrake rappresentano l'ultimo baluardo difensivo contro il Vega, che minaccia di invadere e conquistare la Terra. UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi permette di affrontare delle battaglie in diverse modalità: Pilotaggio dello Spazer (modulo volante in cui è alloggiato Goldrake), shoot ‘em up verticale nel Terrestrial Flying Object (TFO) di Koji Kabuto e combattimenti in terza persona ai comandi di Goldrake. In UFO Robot Goldrake - Il Banchetto dei Lupi c'è anche il doppiaggio in italiano!