Tre titoli di Command & Conquer sono ora retrocompatibili su Xbox One

È un buon momento per i fan di Command & Conquer, la popolarissima serie strategica che ha appassionato migliaia di amanti dei videogame del genere, recentemente tornata in vita con un mobile game. Microsoft ha aggiunto la retrocompatibilità per tre titoli della saga più un'espansione, che ora sono dunque disponibili su Xbox One.

Si tratta di Command & Conquer 3: Tiberium Wars, Command & Conquer 3: Kane's Wrath, Command & Conquer: Red Alert 3 e Command & Conquer: Red Alert 3: Commander's Challenge. L'ultimo è una versione di Red Alert 3: Uprising priva delle quattro mini-campagne, che è stata adattata apposta per l'uscita su PlayStation 3 e Xbox 360.

Quella della retrocompatibilità non è però la più grande novità per quanto riguarda la saga, visto che è noto che EA e Petroglyph sono al lavoro per le remasters 4K su PC del primissimo capitolo della serie e del primo Red Alert. Probabilmente le aggiunte dei titoli al catalogo di Xbox One sono state una sorta di "antipasto" per attirare l'interesse dei giocatori.

Va detto che la maggior parte dei fan dei giochi strategici preferisce giustamente godersi questi ultimi su PC, ma il fatto che siano stati resi disponibili anche su console è senz'altro un bel segnale per il futuro del genere.