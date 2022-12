Quali sono i tre videogiochi più belli usciti nel 2022?

Il 2022 volge al termine e, come gli anni passati, ha regalato ai videogiocatori alcuni capolavori di cui essere orgogliosi. Non sono mancate difficoltà, posticipi e qualche delusione sparsa, smorzate dalla grande qualità di alcune produzioni che hanno fatto felici i giocatori PC, PlayStation, Xbox e Nintendo.

Diverse sono state le produzioni di grande qualità negli ultimi 12 mesi: si pensi a giochi come Horizon Forbidden West, Bayonetta 3, Pentiment, Tunic, Immortality e il DLC The Delicious Last Course di Cuphead giusto per fare qualche nome. Ma di seguito ecco quali sono i tre migliori giochi del 2022, quelli che sono riusciti ad elevarsi allo status di capolavoro e regalando così grandi emozioni e tanti momenti memorabili ai giocatori:

Elden Ring

Atteso per diversi anni, l'ultimo kolossal di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware si impone come uno dei migliori Action/RPG mai realizzati. Elden Ring è stato premiato come gioco dell'anno ai Game Awards 2022, e per buone ragioni. L'aver ripreso la classica formula dei Soulsborne già realizzati in precedenza dallo studio nipponico, per poi calarla in un contesto open world, si è rivelata la carta vincente di una produzione comunque eccellente su più fronti, dalla direzione artistica al gameplay, regalando battaglie memorabili ed un mondo incredibile da esplorare e conoscere a fondo nella sua profonda e complessa lore. FromSoftware ha dato il massimo, e c'è ora grande curiosità di scoprire cos'altro avrà da offrire ai suoi fan in futuro.

God of War Ragnarok

L'epilogo della saga norrena di God of War non delude le aspettative, rivelandosi al contrario la miglior produzione PlayStation del 2022. Ripartendo dalla formula sfoggiata dal predecessore del 2018, God of War Ragnarok eleva all'ennesima potenza quanto visto oltre quattro anni prima, perfezionando in maniera considerevole il gameplay rendendolo ancora più profondo e variegato, e sfruttando al meglio le capacità tecniche sia di PlayStation 5 che di PS4. A valorizzare ulteriormente l'ultima fatica targata Santa Monica Studio ci pensa una narrativa ricca di momenti emozionanti e una direzione artistica evocativa e maestosa, che mettono il punto esclamativo su uno dei migliori God of War mai realizzati dalle origini nel 2005 ad oggi.

Xenoblade Chronicles 3

Dalla nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3 emerge una delle valutazioni più alte in assoluto che abbiamo assegnato nel corso dell'ultimo anno. Il capolavoro di Monolith Soft si dimostra essere una delle più grandi opere mai offerte da Nintendo Switch nel corso del suo ciclo vitale: il terzo capitolo prende tutto il buono visto negli illustri predecessore e ci mette sopra un gameplay ancora più coinvolgente e spettacolare, oltre a visuali mozzafiato ed una storia che conquista sin dalle prime fasi dell'avventura. La console ibrida di Nintendo, come ben sappiamo, tecnicamente non è sullo stesso piano dell'attuale generazione, eppure lo studio nipponico è riuscito lo stesso a realizzare un gioiello audiovisivo con Xenoblade Chronicles 3, una produzione che non può assolutamente mancare nella collezione di un appassionato di JRPG Action.