Tre videogiochi Nintendo Switch da non perdere a luglio

L'estate è ormai iniziata e in tanti si preparano a vivere una stagione all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Che siate o meno in vacanza, Nintendo Switch può essere il compagno ideale per 'rinfrescare' le vostre giornate: eccovi allora tre videogiochi da non perdere a luglio.

Lo sterminato catalogo della console ibrida della Grande N può disorientare chi desidera vivere nuove avventure interattive, specie considerando le grandi offerte dell'estate da sogno degli sconti eShop su Nintendo Switch. Eccovi allora tre videogiochi che potrebbero fare al caso vostro, qualora desideriate fare spazio ad altri giochi nella vostra ludoteca Switch con titoli perfetti da fruire a luglio:

Hades

Se volete combattere la canicola estiva, vi consigliamo 'caldamente' di seguire Zangreus nella sua battaglia per fuggire dall'oltretomba fronteggiando le schiere di chimere che popolano la dimensione roguelike di Hades. Il capolavoro di Supergiant Games vanta un impianto ludico estremamente complesso e immediato al tempo stesso, oltre a una narrazione emergente che cattura le attenzioni degli utenti con trovate a dir poco geniali. La progressione incalzante e la ciclicità delle battaglie da completare, inoltre, rendono Hades il perfetto 'complemento della routine estiva' di qualsiasi appassionato di videogiochi. Se volete saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Hades.

Everybody 1-2 Switch!

La lunga tradizione dei party game nintendiani fa da sfondo all'ultima, frizzante esperienza multiplayer confezionata dalla casa di Kyoto con Everybody 1-2 Switch! e i suoi divertentissimi minigiochi. Le numerose attività competitive e cooperative offerte dalla nuova collezione di sfide interattive per Switch, d'altronde, sono la perfetta occasione per radunare amici e parenti per coinvolgerli in una varietà di buffi minigiochi che sfruttano appieno i sensori e le funzionalità tecnologiche dei controller Joy-Con.

Kirby e la Terra Perduta

Che estate sarebbe su Switch senza le avventure da vivere nell'universo a tinte pastello di Kirby e la Terra Perduta? Il platform di HAL Laboratory possiede il fascino unico della serie e altre qualità, come un gameplay dalla natura 'universale' che esalta l'innata simpatia e curiosità della leggendaria pallina rosa. La nuova iterazione della serie platform ideata da Masahiro Sakurai ha perciò tutte le carte in regola per soddisfare i gusti e le esigenze di chi, specie in estate, desidera cimentarsi nelle sfide offerte da un titolo che sappia coniugare la spensieratezza delle avventure classiche nintendiane alla profondità dei moderni platform 3D. Qualora foste interessati, eccovi la nostra recensione di Kirby e la Terra Perduta.