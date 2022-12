Tre videogiochi Open World da non perdere nel 2023

Il rapporto tra open world e mondo videoludico sembra destinato a durare ancora molto a lungo, come è dimostrato dalle numerose produzioni di questo tipo già annunciate e attualmente in via di sviluppo. A tal proposito, ecco un trittico di giochi open world a dir poco promettenti, in arrivo nel corso del prossimo anno.

Starfield

Essendo il nuovo progetto di chi in passato ci ha regalato GDR di spessore e talvolta indimenticabili, questa avventura ambiziosa è già entrata di diritto nella lista dei videogiochi più attesi del 2023. Nel caso voleste saperne di più su quello che potremmo definire un The Elder Scrolls a tema spaziale, ecco gli ultimi dettagli riguardanti Starfield e alcuni dei suoi aspetti più caratteristici.

Everywhere

Sul nuovo gioco di Leslie Benzies, creatore di GTA, sono ancora pochissime le informazioni certe, tuttavia sappiamo anche che il gioco è attualmente confermato in uscita nel 2023. Considerata la mente dietro al progetto, l'opera si pone subito come una delle più curiose per il nuovo anno, che vuole provare a rinnovare il concetto di open world permettendo agli utenti di collaborare ed interagire continuamente tra loro in una realtà multidimensionale, che potrebbe offrire anche uno story mode single player arricchendo ancora di più la sua offerta ludica.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Il seguito del videogioco che seppe evolvere il concetto di open world (al punto da influenzare numerosi titoli venuti dopo di lui) è senz’altro meritevole di ogni attenzione. Grazie a questo titolo, dopo l’indimenticabile epopea vissuta con Breath of the Wild, i possessori della console ibrida targata Nintendo potranno nuovamente assaporare il piacere della scoperta.

