Tre mesi di Xbox Game Pass a un euro, torna l'offerta Microsoft più amata, anche su PC

Anche a giugno torna l'offerta Microsoft su Xbox Game Pass e PC Game Pass, i nuovi abbonati possono iscriversi al prezzo simbolico di un euro per tre mesi, ottima occasione per provare con mano il servizio in abbonamento per Xbox e PC.

Xbox Game Pass Ultimate offre l'accesso a centinaia di videogiochi, sconti esclusivi ed i giochi via Cloud, oltre a tutti i vantaggi delle sottoscrizioni Xbox LIVE Gold e EA Play incluse nel prezzo. L'abbonamento Ultimate costa un euro per tre mesi, successivamente 12,99 euro al mese.

Potete abbonarvi a Xbox Game Pass a un euro sul sito Microsoft, la promozione vale anche per PC Game Pass, in questo caso però non sono inclusi i vantaggi di Xbox LIVE Gold e EA Play, gli iscritti potranno accedere a un catalogo di centinaia di giochi con i titoli Xbox Game Studios disponibili al day one, oltre a poter usufruire di sconti esclusivi.

Microsoft specifica che "Le offerte potrebbero essere destinate solo ai nuovi abbonati e/o non valide per tutti gli abbonati e sono disponibili solo per un periodo di tempo limitato. È necessaria la carta di credito. Al termine della promozione, l'abbonamento prosegue automaticamente al prezzo in vigore in quel momento (soggetto a modifica), salvo annullamento.