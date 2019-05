Tre mesi di Xbox Game Pass a un euro: ultimi giorni per approfittarne

Con l'annuncio dei giochi Xbox One e Xbox 360 del Game Pass di maggio, il servizio in abbonamento di Microsoft diventa sempre più interessante sia per chi possiede già la console che per chi, attratto da questa formula, decide di acquistarla per accedere a un catalogo che comprende circa 200 titoli.

La crescente popolarità del servizio ci spinge così a ricordarvi che sul Microsoft Store ufficiale risulta essere ancora attiva la promozione di tre mesi di accesso al Game Pass al prezzo simbolico di un euro.

Pur essendo rivolta ai nuovi abbonati, l'iniziativa del colosso di Redmond coinvolge anche coloro che, in passato, sono stati iscritti al servizio ma hanno deciso di non rinnovarlo. Per usufruire di questo sconto del 97% sul prezzo di listino abituale della sottoscrizione trimestrale, basta seguire le indicazioni fornite dal sito del Microsoft Store consultabile tramite browser su PC o smartphone (in quest'ultimo caso, anche tramite l'app Xbox) o direttamente attraverso la scheda accessibile dalla dashboard della propria console.

L'offerta in questione sarà attiva fino alla sera di domenica 12 maggio. Il catalogo del Game Pass è stato recentemente ampliato con Wolfenstein 2 The New Colossus e Wargroove e verrà ulteriormente arricchito di titoli nel corso della prima metà del mese di maggio con l'aggiunta di The Surge, Tacoma, LEGO Batman, Black Desert, Surviving Mars e For the King. Su queste pagine trovate invece la lista dei 6 giochi destinati a uscire dal Game Pass a metà maggio.