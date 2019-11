Tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate in offerta su Amazon per il Black Friday

Xbox Game Pass Ultimate è in offerta su Amazon.it per il Black Friday 2019: tre mesi di abbonamento Ultimate hanno un prezzo pari a 19.49 euro anzichè 38.99 euro, con uno sconto pari quasi al 50% del prezzo di listino.

"Xbox Live Gold e oltre 100 giochi di alta qualità ad un prezzo mensile ridotto. Gioca con gli amici e scopri il tuo prossimo gioco preferito. L'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate aggiornerà il tuo tempo rimanente per Xbox Live Gold o Xbox Game Pass per console o Xbox Game Pass per PC allo stesso periodo di tempo rimanente per Xbox Game Pass Ultimate, fino a un massimo di 36 mesi."

L'offerta di Amazon.it è relativa al codice digitale inviato via email, non dovrete dunque attendere l'arrivo del cartoncino da grattare al vostro domicilio. Con l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate potrete godere del libero accesso al catalogo Game Pass su Xbox One e PC oltre alle funzionalità dell'abbonamento Xbox LIVE Gold. La promozione è valida fino ad esaurimento scorte, se siete interessati, come di consueto, vi consigliamo di approfittarne prima che il prodotto torni ad essere venduto a prezzo pieno o vada sold-out a causa dell'alto volume di acquisti nel periodo del Black Friday.