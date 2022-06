Treasure compie 30 anni e lavora ad un gioco molto richiesto

Il 19 giugno 1992 nasceva Treasure, in queste ore la compagnia giapponese ha pubblicato sui social una serie di post commemorativi per festeggiare il trentesimo anniversario, anticipando l'arrivo di un gioco molto atteso.

Questo è l'anno del trentesimo compleanno di Treasure e per l'occasione "lo studio sta lavorando ad un certo titolo richiesto da molti... continuate a seguirci e supportarci"... di cosa potrebbe trattarsi?

Sono tante le IP di Treasure che hanno riscosso enorme successo e che potrebbero tornare, pensiamo a Gunstar Heroes, Guardian Heroes ma anche ovviamente Ikaruga, Radiant Silvergun e Sin & Punishment. Lo studio indipendente è stato fondato nel 1992 da un gruppo di ex membri di Konami stufi di lavorare a sequel di Castlevania e giochi delle Tartarughe Ninja, il team ha lavorato sia su progetti originali sia su giochi licenza così da reperire i fondi per portare avanti le proprie idee.

Nell'ultimo decennio, Treasure ha lavorato principalmente su porting e riedizioni di giochi del suo catalogo per le piattaforme digitali, con la sola esclusione di Gaist Crusher e Gaist Crusher Gold per conto di Capcom, usciti rispettivamente nel 2013 e 2014 in Giappone su Nintendo 3DS. Nessun nuovo gioco originale di Treasure è stato pubblicato da allora... che sia arrivato il momento del grande ritorno?