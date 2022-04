Trek to Yomi in 4K/60fps su PS5 e Xbox Series X: la conferma di Flying Wild Hog

Nel corso di una recente intervista concessa a GamingBolt, gli sviluppatori di Flying Wild Hog hanno svelato alcune caratteristiche su Trek to Yomi, il nuovo promettente action game degli autori di Shadow Warrior giunto a poco meno di un mese dal lancio.

Come avrete notato osservando i trailer e le immagini sin qui pubblicate dal publisher Devolver Digital, il team di sviluppo ha posto grande cura nella realizzazione estetica e stilistica del titolo, che si rifà in maniera evidente agli storici film samurai di Akira Kurosawa. Per assecondare al meglio l'ambizione grafica di Trek to Yomi, Flying Wild Hog ha lavorato per ottimizzare al meglio il gioco per console next-gen di Sony e Microsoft.

Durante l'intervista è stato confermato che Trek to Yomi girerà ad una risoluzione di 4K a 60 frame al secondo sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X. Al momento non è chiaro se il titolo presenterà diverse modalità grafiche e se questi due valori potranno differire a seconda delle preferenze degli utenti. Rimaniamo dunque in attesa di eventuali aggiornamenti a ridosso del lancio del gioco.

Vi ricordiamo che Trek to Yomi sarà ufficialmente disponibile a partire dal 5 maggio su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One (sarà incluso al day one in Xbox Game Pass), proprio come annunciato nel nuovo lungo filmato di gameplay del gioco. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Trek to Yomi.