Trek to Yomi sembra Ghost of Tsushima a scorrimento: l'annuncio dell'E3 2021

Nel corso del suo nuovo folle showcase all'E3 2021, Devolver Digital ha presentato un nuovo interessante progetto firmato Leonard Menchiari e Flying Wild Hog, la software house polacca già autrice di Shadow Warrior 3.

Trek to Yomi è un nuovo action game a scorrimento ambientato nel Giappone feudale, che per certi versi ricorda Ghost of Tsushima di Sucker Punch. Il gioco sembra porre un forte accento sui combattimenti all'arma bianca, ed è impreziosito di un'avvolgente atmosfera chiaramente ispirata ai film di Kurosawa.

"Come voto al suo maestro morente, il giovane spadaccino Hiroki ha giurato di proteggere la sua città e le persone che ama contro tutte le minacce. Di fronte alla tragedia e obbligato al dovere, il solitario samurai deve viaggiare oltre la vita e la morte per confrontarsi e decidere la propria strada".

Presentazione cinematografica - Angoli di ripresa mozzafiato e immagini sorprendenti nello spirito dei classici film di samurai creano una vera esperienza cinematografica in Trek to Yomi.



Combattimento stylish- Affronta feroci spadaccini ed esseri soprannaturali con un sistema di combattimento ottimizzato basato sulle armi tradizionali dei samurai.



Narrazione mitica - Vivi l'avvincente storia di Hiroki durante la sua caduta contro le forze del male e ritorna eroico per mantenere la sua promessa fallita di salvare le persone che aveva giurato di proteggere.



Colonna sonora da brivido - L'azione elettrizzante e i momenti cupi sono contrapposti a una colonna sonora memorabile progettata per sembrare autentica nei confronti del tempo e del luogo del Giappone feudale.

Stando al trailer di annuncio, Trek to Yomi sarà pubblicato nel corso del 2022 su PC e su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Non sembra dunque prevista una versione old gen dell'action game.