Trek To Yomi arriva su Nintendo Switch: l'uscita è già dietro l'angolo

Negli scorsi mesi si erano diffuse voci sul possibile arrivo di Trek To Yomi su Nintendo Switch, dopo che tale versione è comparsa sulla rating board tedesca. I rumor trovano ora conferma definitiva grazie a Devolver Digital.

Attraverso un breve messaggio su Twitter, infatti, il publisher conferma che la nuova versione dell'Action 2D in bianco e nero sviluppato da Flying Wild Hog sarà disponibile sulla console ibrida di Nintendo a partire dal 30 gennaio 2023, data in cui sarà disponibile per il download sul Nintendo eShop. Non ci sono dettagli su possibili cambiamenti o aggiunte per l'edizione in arrivo sulla console ibrida della Grande N, dunque è altamente probabile che il gioco sarà identico nei contenuti a quanto già visto su PC e console PlayStation e Xbox, piattaforme sulle quali è disponibile dal 5 maggio 2022.

Per l'occasione Devolver Digital ha pubblicato anche un nuovo trailer di Trek To Yomi incentrato sulla versione Switch, che offre un assaggio del gameplay e delle atmosfere del gioco, oltre ad alcuni riconoscimenti della stampa internazionale. Nella nostra recensione di Trek To Yomi potete trovare tutti i dettagli sul lavoro svolto da Flying Wild Hog, con un focus non solo sugli aspetti più riusciti ma anche su alcuni difetti che comunque non vanificano il potenziale di un prodotto intrigante.