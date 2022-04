Trek to Yomi arriva in primavera: quanto durerà l'avventura Samurai?

Di recente, il nostro Giuseppe Arace ha avuto modo di raccontarvi il prossimo Indie a marchio Devolver Digital nel suo provato di Trek to Yomi, avventura Samurai dal forte impatto cinematografico.

In attesa di poter scoprire la data di lancio della produzione di Flying Wild Hog, il pubblico di appassionati ha potuto scoprire un'interessante informazione. Nel corso di una recente intervista, il Game Director Marcin Kryszpin ha infatti offerto alcuni dettagli in merito alla longevità prevista per il titolo in bianco e nero. "Non si tratta di un gioco troppo grande", ha evidenziato il professionista, che ha spiegato di aver impiegato circa 5 ore per terminare Trek to Yomi al livello di difficoltà standard.



Questo arco temporale potrebbe dunque variare in funzione del livello di sfida impostato per l'esperienza e dell'abilità del singolo giocatore. Ad ogni modo, non sembra opportuno attendersi un'esperienza videoludica troppo dilatata, con la software house di Trek to Yomi che gli ha dato forma con l'obiettivo di mantenersi il più possibile aderenti ad una produzione di stampo fortemente narrativo e cinematografico.

Al momento, lo ricordiamo, manca ancora una data di lancio precisa per l'Action in stile nipponico. Tuttavia, il team di Devolver Digital ha già confermato che il gioco diverrà disponibile nel corso della primavera di quest'anno, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. In aggiunta, Trek to Yomi approderà nel catalogo Xbox Game Pass già a partire dal giorno del lancio.