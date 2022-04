Trek to Yomi: data di lancio e 15 minuti di gameplay per l'action samurai

Trek to Yomi è il nuovo action game targato Fliying Wild Hog. Gli autori della serie reboot di Shadow Warrior hanno saputo catturare l'attenzione dei giocatori con questo nuovo ispirato progetto, ed oggi è finalmente stata annunciata la data di lancio ufficiale.

Come confermato dal publisher Devolver Digital e dallo sviluppatore Flying Wild Hog, Trek to Yomi sarà disponibile a partire dal 5 maggio nei formati PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Come già svelato in precedenza, l'action game a scorrimento sarà riscattabile gratuitamente dagli abbonati a Xbox Game Pass al day one.

"Come voto al suo Maestro morente, il giovane spadaccino Hiroki ha giurato di proteggere la sua città e le persone che ama contro tutte le minacce. Di fronte alla tragedia e obbligato al dovere, il samurai solitario deve viaggiare oltre la vita e la morte per affrontare se stesso e decidere la sua strada da seguire".

Contestualmente all'annuncio della data di lancio, gli autori hanno pubblicato un nuovo filmato di gameplay che ci consente di ammirare ben 15 minuti di cutscene, fasi esplorative e combattimenti tratti dall'intrigante action game ispirato alle pellicole cinematografiche di Akira Kurosawa. Gli sviluppatori di Flying Wild Hog hanno svelato quanto durerà l'avventura di Trek to Yomi.