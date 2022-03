Trek to Yomi: l'eleganza e la brutalità del combat system di nuovo in azione

L'ID@Xbox Showcase di marzo 2022 è stata l'occasione per rivedere nuovamente in azione Trek to Yomi, intrigante titolo d'azione a scorrimento bidimensionale tutto incentrato su spettacolari combattimenti tra samurai. Il nuovo filmato ci dà, per l'appunto, un nuovo assaggio del combat system.

Annunciato nel corso dell'E3 2021, negli scorsi giorni Trek to Yomi è stato mostrato al PlayStation State of Play di marzo 2022, facendosi apprezzare non solo per lo stile del gameplay ma anche per l'impostazione visiva in bianco e nero che dà ulteriore caratterizzazione all'opera firmata Flying Wild Hog e prodotta da Devolver Digital. L'evento Xbox ci mostra nuovi scenari, atmosfere in grado di togliere il fiato e anche un breve assaggio di boss fight, per un gioco che promette di rivelarsi stimolante grazie ai suoi duelli a fil di katana.

Ricordiamo che l'opera arriverà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One nel corso della prossima primavera. Manca per il momento una data d'uscita più precisa, ma se non altro c'è anche la conferma che Trek to Yomi sarà disponibile anche su Xbox Game Pass subito al lancio. In attesa di ulteriori informazioni e una data ufficiale, la nostra anteprima di Trek to Yomi amplierà le vostre conoscenze sul promettente action di Flying Wild Hog.