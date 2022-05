Trek to Yomi: l'estetica dei film in bianco e nero di Kurosawa nel trailer live action

Il Giappone Feudale di Trek to Yomi è al centro dell'ultimo, suggestivo trailer live action confezionato da Flying Wild Hog e Devolver Digital fondendo le scene di gameplay dell'ultima avventura del samurai Hiroki all'estetica dei capolavori in bianco e nero Akira Kurosawa.

L'attore che interpreta Hiroki raccoglie l'eredità spirituale dei samurai protagonisti dei film del leggendario cineasta giapponese per inscenare un combattimento all'ultimo sangue contro gli invasori del villaggio natale dell'eroe di Trek to Yomi.

L'anello di congiunzione tra l'ultima fatica action adventure di Flying Wild Hog e le immortali opere di Kurosawa è rappresentato idealmente dagli spezzoni di gameplay che riprendono e proseguono lo scontro in live action tra lo spadaccino e i suoi avversari, mostrando allo spettatore uno spaccato dell'esperienza da vivere nella dimensione interattiva in bianco e nero di Trek to Yomi.

L'anello di congiunzione tra l'ultima fatica action adventure di Flying Wild Hog e le immortali opere di Kurosawa è rappresentato idealmente dagli spezzoni di gameplay che riprendono e proseguono lo scontro in live action tra lo spadaccino e i suoi avversari, mostrando allo spettatore uno spaccato dell'esperienza da vivere nella dimensione interattiva in bianco e nero di Trek to Yomi.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video confezionato da Devolver Digital