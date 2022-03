Trek to Yomi non è Ghost of Tsushima in 2D: l'action sui samurai alla prova

Abbiamo provato i primi due capitoli della campagna principale di Trek To Yomi, un action game a base di samurai edito da Devolver Digital. Un gioco caratterizzato da uno stile magnetico e accattivante, e che non può certo essere considerato un banale clone 2D di Ghost of Tsushima per i ricchi contenuti che offre.

Nelle ore trascorse in compagnia dell'ultima fatica action adventure di Flying Wild Hog abbiamo potuto apprezzare l'impegno profuso su questo progetto dalla software house polacca in collaborazione con Leonard Menchiari, a cominciare dal particolare stile artistico che contraddistingue l'opera.

Nella cornice di un comparto grafico in bianco e nero si snodano gli eventi vissuti da Hiroki, un giovane spadaccino che farà di tutto per raccogliere l'eredità spirituale del suo amato maestro e trarre da essa la forza necessaria per difendere il suo villaggio dalla minaccia di un nemico invasore.

La commercializzazione di Trek to Yomi è prevista per questa primavera su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft di ultima generazione.

Se volete saperne di più su questo progetto dopo aver ammirato il video in apertura d'articolo, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il resoconto completo della nostra prova di Trek to Yomi, con tutte le considerazioni e le analisi di Giuseppe Arace sull'esperienza ludica, narrativa e contenutistica promessa da questo action sui samurai.