Trek To Yomi presto su Nintendo Switch? Lo suggerisce la rating board tedesca

Pubblicato su PC e console PlayStation e Xbox a maggio 2022, Trek To Yomi si è rivelato una delle più interessanti produzioni indie dell'anno, grazie in particolare al suo stile in bianco e nero volto ad omaggiare i classici cinematografici di Akira Kurosawa incentrati sui samurai. Adesso l'opera torna a far parlare di sé.

Sembra infatti che Trek To Yomi sia destinato a fare il suo esordio anche su Nintendo Switch, almeno stando a quanto segnalato da USK, la rating board tedesca che ha recentemente classificato un'ulteriore edizione del gioco firmato Devolver Digital e Flying Wild Hog, rivolta per l'appunto alla console ibrida di Nintendo. L'USK non fornisce in ogni caso maggiori dettagli su questa versione e su quando dovrebbe vedere la luce, e finora publishere sviluppatore non hanno fornito alcuna indicazione sull'esistenza di una versione Switch del loro apprezzato gioco.

Al solito, comunque, non bisogna escludere eventuali annunci ufficiali nell'arco delle prossime settimane, come spesso accade quando compaiono questo tipo di classificazioni. La nostra recensione di Trek To Yomi vi illustra intanto i pregi e difetti delle edizioni già in commercio, permettendovi così di farvi un'idea sulle qualità del prodotto targato Flying Wild Hog in vista di un eventuale esordio su Switch prossimamente.

E se volete vedere il titolo in azione, eccovi 15 minuti di gameplay di Trek To Yomi, che offre una panoramica approfondita del sistema di combattimento.