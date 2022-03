Trek to Yomi al PS State of Play: l'Indie Samurai di Devolver Digital arriva in primavera

Il primo trailer di Trek to Yomi aveva catturato l'attenzione del pubblico in occasione dell'E3 2021, con uno stile fortemente cinematografico e un'estetica in bianco e nero.

Ora, l'interessante Indie distribuito da Devolver Digital torna a mostrarsi in azione in occasione del PlayStation State of Play di mercoledì 9 marzo. L'avventura ambientata nel Giappone di epoca feudale è infatti protagonista di un coinvolgente trailer dedicato, che alza il sipario su quella che sarà la trama del gioco. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, con audio in giapponese e sottotitoli in italiano.

Trek to Yomi racconterà la storia di Hiroki, un giovane spadaccino che desidera tenere fede alla promessa fatta in punto di morte al suo maestro. Con la sua città e il suo popolo minacciati, il protagonista dovrà affidarsi alla dottrina Samurai e trasformarsi in un difensore degli oppressi. Con il nuovo trailer, Devolver Digital ha confermato che Trek to Yomi diverrà disponibile nel corso della primavera del 2022.

In chiusura, ricordiamo che il gioco è atteso su PC e console, con debutto in programma su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Inoltre, Trek to Yomi arriverà al Day One nel catalogo Xbox Game Pass.