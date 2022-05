Trek To Yomi: i samurai di Devolver Digital hanno convinto la critica internazionale?

Il 5 maggio 2022 segna il debutto di Trek To Yomi su PC e console PlayStation e Xbox. L'attesa nuova avventura di Devolver Digital e Flying Wild Hog incentrata sui samurai e con un evocativo stile grafico in bianco e nero è pronta per essere vissuta dai fan, ma merita effettivamente l'acquisto?

La nostra recensione di Trek To Yomi dà una risposta esauriente al quesito, ma in ogni caso sono già arrivare numerosi verdetti internazionali sul titolo realizzato dagli autori di Shadow Warrior e relativi seguiti, come sempre raccolti dal noto portale Metacritic. Il quadro che emerge descrive un titolo interessante ma comunque lontano dall'eccellenza: Trek To Yomi ha infatti una media di 72 sia in versione PC (basata su 33 recensioni) che in edizione PlayStation 5 (su 22 valutazioni). Più alto il risultato ottenuto finora su Xbox Series X/S, pari a 75 ma tuttavia basato solo su nove voti.

La valutazione singola migliore ottenuta fin qui è un 9.5 assegnato da GamingTrend, ma non mancano anche recensioni più severe: portali come ComicBook e GameSpot danno infatti 5 all'ultima produzione Devolver Digital. Nel momento in cui scriviamo c'è una precisa alternanza tra recensioni da semaforo verde (voti dal 75 in su) e quelle da giallo (voti dal 50 al 74), mentre non si registra nessuna recensione da bollino rosso, dunque con valutazione inferiori a 5.

Per farvi un'ulteriore idea più precisa non perdetevi comunque il trailer di lancio di Trek To Yomi, che riassume l'essenza ed il fascino di questa nuova avventura a base di samurai e katane.