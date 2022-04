Trek To Yomi, un samurai letale e leggero: ecco il peso su PlayStation e Xbox

Trek to Yomi ha attirato l'attenzione dei giocatori sin dalla sua originale presentazione, dove ha convinto con un evocativo stile grafico in bianco e nero e un gameplay di combattimenti all'arma bianca in un contesto 2D intrigante ed efficace.

Il publisher Devolver Digital e lo sviluppatore Flying Wild Hog (autori anche della serie reboot di Shadow Warrior) hanno confermato la data d'uscita di Trek to Yomi, atteso per il 5 maggio 2022 su PC via Steam e console PlayStation e Xbox, mostrando per l'occasione un nuovo video-gameplay della durata di 15 minuti. In merito al lancio ora non resta che scoprire quanto spazio andrà effettivamente ad occupare il gioco sulle varie piattaforme.

La risposta la dà PlayStation Game Size che, in quest'occasione, fa una piccola eccezione al suo operato rivelando con precisione il peso della versione Xbox, che occuperò in tutto 7,4GB. La famosa pagina Twitter non ha dati definitivi riguardo lo spazio libero necessario per l'installazione su PS5 e PS4, tuttavia ipotizza che il titolo di Flying Wild Hog occuperà al massimo 7GB.

Confermata anche la data per il preload del titolo, fissata per il 3 maggio 2022, due giorni prima del debutto ufficiale. In attesa dunque della sua uscita, la nostra anteprima di Trek to Yomi vi racconterà maggiormente nel dettaglio cosa aspettarsi da questa promettente produzione.