Trek to Yomi, sorpresa dal nuovo video: l'action noir sui samurai arriva su Game Pass

I rappresentanti di Devolver Digital pubblicano un nuovo video di Trek to Yomi per aiutarci a familiarizzare con il gameplay di questo intrigante action 2D ispirato a Ghost of Tsushima e alle opere di Akira Kurosawa. Il trailer conferma inoltre l'arrivo del titolo al day one su Xbox Game Pass.

L'ultimo progetto sfornato dalle fucine digitali di Flying Wild Hog ci porterà a indossare i panni di Hiroki, un giovane spadaccino che, nel tenere fede alla promessa fatta al suo maestro sul letto di morte, dedicherà il resto dei suoi giorni a difendere gli abitanti del suo villaggio dalla minaccia incombente di un'invasione soprannaturale.

A detta degli sviluppatori polacchi, l'esperienza ludica e artistica di Trek to Yomi sarà quindi di stampo cinematografico, con animazioni fulminee e scene mozzafiato a supporto di una storia piena di colpi di scena. Ad accompagnare il tutto troveremo poi una colonna sonora che scandirà dinamicamente il ritmo dell'azione, con brani strumentali che muteranno in funzione del tenore delle scene e dei combattimenti tra samurai.

Il nuovo trailer ribadisce che Trek to Yomi sarà disponibile dal 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, "gratis" dal lancio su Xbox Game Pass. Se volete saperne di più su questa esperienza a tinte noir che si rifà alla nobile tradizione delle opere di Kurosawa e alla recente esperienza artistica di Ghost of Tsushima, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su storia e gameplay di Trek to Yomi a firma di Daniele D'Orefice.