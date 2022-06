Trepang2: nuova demo gratis su PC per l'FPS ispirato a FEAR

Con l'inizio del nuovo Steam Next Fest il client Valve è stato invaso da un'ondata di demo gratuite che permetteranno nei prossimi giorni di provare con mano numerosi prodotti di prossima uscita. Tra le tante demo disponibili troviamo anche quella di Trepang2, uno shooter con visuale in soggettiva davvero interessante.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Trepang2 è un FPS che ha attirato l'attenzione dei videogiocatori per via delle sue meccaniche di gameplay che, di fatto, lo rendono l'erede spirituale di F.E.A.R. (First Encounter Assault Recon), perla degli sparatutto in prima persona. Il gioco di Trepang Studios e pubblicato da Team 17 è infatti basato pesantemente sul bullet time e sulla possibilità di alternare l'utilizzo di armi da fuoco a violenti attacchi corpo a corpo, inclusi i calci volanti che tanto ci hanno divertito nel primo F.E.A.R. Al momento, la pagina ufficiale Steam del gioco ospita una nuova demo e presto gli sviluppatori terranno una diretta streaming per svelarne ogni segreto.

Ecco di seguito i requisiti di sistema di questa versione di prova:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 64 bit

Processore: Intel Core 'i series' oppure AMD Ryzen

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Geforce 650/Radeon HD 7750 o superiore

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 35 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Processore: Intel Core 'i series' oppure AMD Ryzen con 4 o più core

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GTX 1070/RX 580 o superiore

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 35 GB di spazio disponibile

In attesa di potervi parlare in maniera esaustiva della demo e dei suoi contenuti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche un video gameplay di Trepang2.