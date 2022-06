Trepang2: tutti i dettagli sull'FPS a base di bullet time e violenza

Tra i numerosi titoli disponibili in demo per lo Steam Next Fest di giugno 2022 troviamo anche Trepang2, uno sparatutto con visuale in soggettiva il cui gameplay è fortemente ispirato a F.E.A.R. (First Encounter Assault Recon).

Come avrete già letto nella nostra anteprima di Trepang2, il gioco presenta alcune imperfezioni a livello tecnico e non offre un comparto narrativo curato come quello dell'FPS al quale è ispirato, ma il gunplay è incredibilmente divertente. Il team di sviluppo di questo sparatutto ha riprodotto fedelmente il combat system di FEAR, implementando sia la possibilità di rallentare il tempo che quella di eliminare i nemici tramite l'ausilio di calci e pugni, i quali possono essere sferrati anche in volo o in scivolata.

Se oltre a volerne sapere di più sul gioco avete anche intenzione di osservarlo in movimento grazie a sequenze tratte dalla versione di prova, non possiamo che consigliarvi la visione del filmato che abbiamo appena pubblicato sul canale YouTube di Everyeye, sul quale potete trovare anche i video dei tantissimi annunci fatti nel corso della Summer of Games.

Per chi non lo sapesse, Trepang2 è previsto esclusivamente su PC e, sebbene non si conosca ancora una data d'uscita ufficiale, il suo lancio dovrebbe avvenire entro e non oltre la fine del 2022.