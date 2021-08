Trepang2: gameplay trailer per l'FPS ispirato a FEAR

Al Future Games Show della Gamescom 2021 abbiamo assistito anche al nuovo e movimentato gameplay trailer di Trepang2, uno shooter con visuale in soggettiva che si ispira ad alcune pietre miliari del genere d'appartenenza.

Questo peculiare FPS sembra infatti ispirarsi a F.E.A.R., l'amatissimo sparatutto targato Monolith Productions da cui Trepang2 eredita ogni singolo aspetto. Oltre ad un pesante utilizzo del bullet time, il gioco permette di eliminare gli avversari combinando l'uso di armi da fuoco ad acrobatiche mosse corpo a corpo come attacchi in volo e calci in scivolata. Al netto di un comparto grafico non particolarmente all'avanguardia, il gioco presenta anche un certo livello di distruzione ambientale. Ovviamente non manca la componente horror e, com'è possibile notare nella parte finale del trailer, dovremo affrontare sequenze claustrofobiche e durante le quali potrebbero manifestarsi oscure presenze. Sebbene non vi sia ancora una data d'uscita, il filmato svela che il titolo arriverà nel corso del 2022 solo su Steam e non sembra esserci in programma una versione console.

Prima di lasciarvi al frenetico trailer di Trepang2, vi ricordiamo che tra gli annunci di questa sera troviamo anche il nuovo trailer dedicato al gameplay di Serial Cleaners, il quale ne svela la finestra di lancio ufficiale.