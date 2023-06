Trepang2: piombo, bullet time e mostri nel nuovo trailer dell'erede spirituale di FEAR

Dopo aver intrattenuto gli utenti con un paio di versioni di prova gratuite, Trepang2 si prepara al lancio su Steam con un trailer denso di azioni spettacolari e anche qualche dettaglio aggiuntivo sulla componente narrativa.

Il nuovo gameplay trailer dello shooter in soggettiva fortemente ispirato a F.E.A.R. (First Encounter Assault Recon) è stato montato ad arte per esaltare quelle che sono le principali meccaniche di questo FPS. Proprio come nel vecchio titolo Monolith, in Trepang2 il protagonista è dotato di abilità speciali che gli consentono di diventare temporaneamente invisibile o rallentare il tempo, così da evitare i proiettili in arrivo e colpire con precisione il nemico. A tal proposito, nel trailer possiamo vedere come sia possibile anche impugnare contemporaneamente due Spas-12 e crivellare di piompo chiunque intralci il cammino del personaggio principale. Per la prima volta, il video ci consente anche di scoprire qualche piccolo dettaglio relativo alla storia, che sembra coinvolgere anche mostruose creature ed una pericolosa setta capitanata da un uomo dotato di poteri.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che il gioco approderà su Steam il prossimo 21 giugno 2023 e, stando alle informazioni disponibili, pare che la build in uscita sia quella definitiva e non un accesso anticipato.

