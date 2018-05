Treyarch anticipa il possibile ritorno della mappa Nuketown in Call of Duty Black Ops 4

Uno scambio di messaggi su Twitter tra David Vonderhaar (Design Director) e Adam Hoggatt (Senior Level Designer) di Treyarch farebbe pensare al possibile ritorno della mappa Nuketown in Call of Duty Black Ops 4.

Vonderhaar ha chiesto a Hoggatt se ricordasse quando ha creato la mappa in questione per la prima, la seconda e la terza volta, lasciando intuire che il Senior Level Designer sia al lavoro su una quarta versione di Nuketown.

Nuketown è una delle mappe più amate dai giocatori della serie Black Ops, inserita inizialmente nel primo capitolo per poi far ritorno anche in Call of Duty Black Ops 2 e Black Ops III (con il nome Nuk3town), non è escluso quindi un possibile ritorno anche in Black Ops 4.

Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile dal 12 ottobre su PC, PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X, smentita invece la possibilità di vedere il gioco su Nintendo Switch. Secondo alcuni rumor recenti, il nuovo gioco di Treyarch non avrà il Season Pass per le mappe multiplayer, queste saranno distribuite gratuitamente a cadenza regolare (probabilmente su base mensile) mentre il pass stagionale verrà introdotto per la modalità Zombie, tuttavia al momento gli sviluppatori non hanno confermato il rumor.

Il nuovo episodio della serie introdurrà per la prima volta una modalità Battle Royale (denominata Blackout) e tre campagne Zombie, oltre a varie modalità multiplayer, mentre la campagna in singolo non sarà presente.