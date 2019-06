Treyarch assume per un 'AAA next-gen' previsto per il 2020: Call of Duty Black Ops 5?

Nel corso del mese di maggio, Jason Schreier, noto Editor di Kotaku, ha contribuito al diffondersi tra il pubblico di alcune voci di corridoio relative a Call of Duty 2020.

Secondo quanto riportato dal giornalista videoludico, il gioco porterà avanti la saga di Call of Duty: Black Ops, che vedrebbe così aggiungersi un quinto episodio. Inoltre, il team di sviluppo incaricato della realizzazione del gioco sarebbe il team di Treyarch. La pubblicazione di un intrigante annuncio di lavoro proprio da parte di questa software house ha dunque immediatamente attratto l'attenzione della community videoludica.

In particolare, il team è alla ricerca di un Senior Tool Engineer che, secondo l'annuncio originale, dovrebbe contribuire alla realizzazione di un "titolo AAA next-gen atteso nel 2020". Il riferimento temporale, per quanto successivamente rimosso dall'annuncio di Treyarch, ha spinto molti osservatori a ricollegare quest'ultimo alle parole di Schreier. Purtroppo, ad ora, non sembrano sussistere ulteriori conferme in merito al fatto che il gioco next-gen in corso di sviluppo presso la software house possa effettivamente essere Call of Duty: Black Ops 5.

Del resto, Activision ha da poco ufficialmente presentato il nuovo Call of Duty: Modern Warfare, atteso per il 25 ottobre 2019: passerà dunque molto tempo prima che i giocatori possano avere informazioni ufficiali sul capitolo successivo della serie. Per i giocatori appassionati di COD, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una nostra anteprima di Call of Duty Modern Warfare, a cura di Francesco Fossetti.