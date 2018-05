Treyarch: Black Ops 4 sarà il il Call of Duty più coinvolgente di sempre

La serie più giocata nella storia di Call of Duty ritorna il 12 ottobre con Black Ops 4, titolo che solleva l’asticella per la modalità Multiplayer, assieme alla più grande offerta Zombie e Blackout, dove l’universo Black Ops viene alla luce in un’esperienza di combattimento Battle Royale.

Call of Duty Black Ops 4 trasforma il celebre universo giocato da centinaia di milioni di fan con la più ampia esperienza di gameplay mai creata nella serie. Di seguito le dichiarazioni di Treyarch:

"Black Ops 4 dà alla nostra community più possibilità di divertimento con i loro amici rispetto a qualunque cosa Treyarch abbia mai creato e presenta significative innovazioni in ogni elemento del gioco, inclusi un’esperienza tattica multiplayer team-based di altissimo livello, la più grande offerta zombie mai vista e Blackout, dove la più grande mappa nella storia di Call of Duty porta alla luce il ricchissimo universo di Black Ops" ha commentato Rob Kostich, EVP e GM, Call of Duty. "Più di 200 milioni di giocatori considerano Black Ops la loro casa, con più di 15 miliardi di ore di gioco. È una community incredibile, che ha inspirato il team di sviluppo a raggiungere nuovi, incredibili, livelli di progettazione per il gameplay."

Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 12 ottobre. I fan possono pre-ordinare oggi e ottenere l’accesso alla Private Beta di Call of Duty Black Ops 4. Black Ops 4 per PC fornisce un’esperienza completamente ottimizzata, che, per la prima volta nella storia di Call of Duty, sarà disponibile esclusivamente su Battle.net, il servizio di gioco online di Blizzard. Call of Duty Black Ops 4 è caratterizzato da combattimenti crudi e realistici, assieme a nuovi livelli di personalizzazione e di gioco tattico, e da un’ampia gamma di nuove armi, mappe e modalità di gioco per la migliore esperienza multiplayer. Assistiamo al ritorno dell’iconico Pick 10 System, assieme ad una serie di innovazioni sul controllo delle armi, il flusso del combattimento, la rigenerazione della salute e il movimento del giocatore. Black Ops 4 si immerge come mai accaduto prima nel multiplayer, in cui i giocatori potranno esplorare il mondo degli Specialisti – chi sono, perchè esistono e quali battaglie combattono assieme – padroneggiando allo stesso tempo il loro gameplay attraverso esperienze di combattimento in modalità singola o multiplayer. In Black Ops 4 troviamo Specialisti nuovi e conosciuti, ognuno con particolari armi, attrezzatura e stile di gioco. I giocatori saranno potenti da soli, ma devastanti quando giocheranno assieme in team.

“Black Ops 4 è di gran lunga il titolo più ambizioso che il nostro team abbia mai creato” ha commentato Dan Bunting, Co-Studio Head, Treyarch. “Black Ops significa da sempre sfidare le convenzioni e spingere il gioco verso nuove direzioni. Con Black Ops 4, abbiamo progettato un’esperienza che tocca tutti gli stili di gioco e i livelli di abilità, dal gioco occasionale alla competizione. Il titolo porta un livello di profondità tattica che premia i giocatori per la loro maestria; giocare è un piacere.”

Celebrando il decimo anniversario di Call of Duty Zombies, Black Ops 4 lancia anche un’esperienza Zombie nuova e mai vista, la più grande offerta al lancio nella storia del franchise – con tre esperienze Zombie complete al lancio - IX, Voyage of Despair e Blood of the Dead. Con nuove avventure immersive, nuovissimi personaggi e un efferato nuovo nemico, Black Ops 4 Zombies soddisferà le aspettative della community dei fan: esperienza di gioco coinvolgente e easter egg. Permette inoltre la maggiore personalizzazione finora, nuovi sistemi per creare e completare le sfide della community e social system progettati per connettere i giocatori. Black Ops 4 reintroduce inoltre i livelli di difficoltà e un tutorial in-game per accogliere a bordo dell’universo Zombie i nuovi giocatori, dando al tempo stesso ai player più affezionati la possibilità di alzare il livello. Inoltre, Zombie Rush è una nuovissima modalità che velocizza l’esperienza di gioco, presentando nuove allettanti sfide per i veterani, creando un nuovo ritmo di gioco per nuovi arrivati.

Oltre a svelare Multiplayer e Zombie il team ha anche presentato Blackout – la nuova esperienza di combattimento in stile Battle Royale, che combina il distintivo combattimento veloce, fluido, guns-up di Black Ops con nuovi feroci livelli di competizione per la sopravvivenza negli ambienti Black Ops re-immaginati su scala globale. Blackout è un’esperienza diversa da qualunque altro gioco o modalità nella storia di Call of Duty, in cui i giocatori devono cercare, creare strategie, competere e sopravvivere per arrivare alla vittoria. Con la più grande mappa mai creata per Call of Duty – 1500 volte più grande di Nuketown – Blackout spinge i giocatori in rotta di colisione mentre giocano con i classici personaggi che hanno fatto la storia della serie Black Ops, inclusi gli i personaggi della modalità Zombie del primo Call of Duty. Giocando da soli o in team, i giocatori intraprenderanno diversi combattimenti completi di veicoli da terra, aria e mare in uno spazio di gioco mai visto in Call of Duty. I player troveranno location, armi ed equpaggiamenti del mondo di Black Ops mentre la trama “l’ultimo che resta vince” crea un nuovo modo di giocare a Call of Duty.

“La community di Black Ops è fondamentale per noi, quindi sapevamo di doverci spingere oltre ogni limite, per creare qualcosa di davvero special come Blackout, con la più grande mappa mai creata in Call of Duty” ha commentato Mark Gordon, Co-Studio Head, Treyarch. “Lo stesso vale per la nostra community PC. Ci hanno ispirato e spinto verso un nuovo standard per PC attraverso ogni aspetto, da server dedicati e sicurezza alla completa ottimizzazione, all’altezza di Black Ops e Battle.net.”

Per PC, Treyarch lavora in collaborazione con Beenox, ed entrambi stanno lavorando a stretto contatto con Blizzard per ottimizzare Black Ops 4 per Battle.net. Black Ops 4 è il più grande team di sviluppo per un titolo per PC della serie. Black Ops 4 per PC avrà framerate illimati, risoluzione 4K e HDR, supporto per monitor ultra-wide e la possibilità per i giocatori di personalizzare ampiamente la performance e la qualità visiva per il loro hardware. Inoltre, i giocatori potranno scegliere opzioni di controllo preconfigurate, incluse opzioni per giocatori mancini, o personalizzare a pieno i controlli via tastiera e mouse. Inoltre, Treyarch e Beenox hanno lavorato a stretto contatto con il team Blizzard per incorporare i sistemi sociali, la sicurezza e la stabilità del server di Battle.net in Black Ops 4 per prepararsi al lancio del 12 ottobre.