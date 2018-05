Treyarch: la modalità Battle Royale di Black Ops 4 sarà migliore di PUBG e Fortnite

Blackout è una delle più grandi novità di COD Black Ops 4, una modalità Battle Royale il cui sviluppo è iniziato lo scorso anno, dunque ben prima del successo planetario di PUBG e Fortnite. Treyarch è sicura delle qualità di Blackout e afferma che la modalità BR del nuovo sparatutto Activision sarà persino migliore dei suoi padri spirituali.

A dichiararlo è il Game Designer Matt Scronce nel corso di un'intervista concessa a Finder: "Non ci saremmo buttati in questa impresa se non pensassimo di poter far meglio degli altri. Abbiamo dieci anni di storia alle spalle, il miglior gunplay sulla piazza, un sistema di controllo perfetto, una libreria di contenuti vastissima a cui attingere... Non siamo preoccupati della concorrenza, vogliamo solo che Blackout sia divertente da giocare. Vogliamo realizzare qualcosa che offra tantissime ore di divertimento, c'è spazio per tutti in questo business, Fortnite e PUBG convivono come convivono COD e Battlefield... noi però vogliamo andare oltre e proporre qualcosa di unico, lo faremo con Blackout."

Ricordiamo che Call of Duty Black Ops 4 includerà non solo la nuova modalità Blackout ma anche tre campagne Zombie e ovviamente varie modalità multiplayer, mentre la campagna single player non sarà presente. Lo sparatutto Treyarch e Activision arriverà nei negozi il 12 ottobre 2018 su PC, PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X mentre il lancio su Nintendo Switch non è previsto.