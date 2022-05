Treyarch non si dimentica di COD Black Ops Cold War: nuova mappa da domani

Nonostante sia responsabile della modalità Zombies di Call of Duty Vanguard, Treyarch non si dimentica di Call of Duty Black Ops Cold War. Proprio come anticipato qualche giorno fa, il team di sviluppo ha lavorato per introdurre la mappa Jungle all'interno del comparto multiplayer dello shooter ambientato durante la Guerra Fredda.

La mappa Jungle è un rifacimento basato sul campo di guerra introdotto per la prima volta in Call of Duty Black Ops del 2010. Treyarch ha confermato che la novità sarà disponibile a partire da domani, venerdì 6 maggio, su tutte le piattaforme di riferimento. Lo sparatutto aveva già ricevuto alcuni contenuti aggiuntivi a marzo, tra cui una mappa e un'arma.

Sebbene l'ultimo messaggio di Treyarch faccia riferimento esclusivamente alla mappa Jungle, la software house aveva precedentemente affermato che due nuove armi sarebbero state aggiunte all'arsenale del gioco. Le informazioni trapelate suggerivano, per la precisione, l'introduzione di una bocca da fuoco utilizzabile sulla lunga distanza e di un'arma melee, entrambe applicabili agli equipaggiamenti del multiplayer di COD Black Ops Cold War e nella modalità Zombies, nonché in COD Warzone. Dal momento che gli sviluppatori non hanno fornito aggiornamenti in merito, è possibile che le armi verranno aggiunte in un secondo momento rispetto a Jungle.

Intanto, Activision ha mostrato come cambierà Caldera con l'arrivo della Stagione 3 di COD Warzone, in arrivo l'11 maggio.