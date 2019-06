Trials of Mana e Collection of Mana annunciati per Nintendo Switch!

Nel corso del Nintendo Direct trasmesso in occasione dell'E3 2019, è stato confermato l'atteso approdo della serie Mana su Nintendo Switch, grazie all'annuncio di due differenti produzioni.

La prima di queste è Trials of Mana: un completo remake del terzo capitolo della saga, conosciuto in Giappone come Seiken Densetsu 3. Il gioco approda così su Nintendo Switch in una versione completamente rinnovata. Il gioco è infatti stato interamente ricostruito con l'utilizzo di una moderna grafica 3D ed è ora godibile in full HD sulla console ibrida. L'action RPG di Square Enix non dispone ancora di una precisa data di lancio, ma il suo esordio è atteso ad inizio 2020. Gli amanti della serie Mana saranno tuttavia lieti di sapere che Nintendo ha riservato loro un'ulteriore sorpresa. Sulla console ibrida è infatti approdata anche Collection of Mana, che include al suo interno i primi tre giochi della serie. La raccolta è già disponibile sul Nintendo eshop. Entrambe le produzioni sono state annunciate tramite il trailer che trovate in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!



Nel corso del Nintendo Direct è stato inoltre annunciato l'approdo di molti giochi terze parti su Nintendo Switch, tra cui possiamo citare The Sinking City e Spyro: Reignited Trilogy. Confermato inoltre l'arrivo di Final Fantasy 8 Remastered su Switch.