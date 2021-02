Trials Of Mana: illustrazione inedita per festeggiare il milione di copie vendute

Square Enix ha annunciato che Trials of Mana ha superato quota un milione di copie vendute in tutto il mondo (in formato fisico e digitale), per festeggiare questo traguardo il team di sviluppo ha pubblicato un artwork inedito del gioco.

Trials of Mana è il remake del terzo episodio dell'omonima serie pubblicato originariamente in Giappone su Super Nintendo nel 1995 con il titolo Seiken Densetsu 3 e mai arrivato in Europa e Nord America

Il remake presenta non solo un comparto tecnico aggiornato e una grafica 3D in alta risoluzione ma anche un capitolo del tutto nuovo non presente nel gioco originale. Recentemente è stata pubblicata la Patch 1.1.0 che include interessanti novità tra cui tra cui il livello di difficoltà No Future e nuove opzioni per il New Game Plus.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Trials of Mana ricordandovi che il gioco è disponibile su PlayStation 4, PC Windows (via Steam) e Nintendo Switch. Il nostro Antonello Bello si è espresso in questi termini sulla produzione: "trattandosi di un grande classico del passato, che per giunta è rimasto inedito in Occidente per oltre due decenni, ne consigliamo il recupero ai più sfegatati fan di action RPG di fattura nipponica e a chiunque voglia avvicinarsi per la prima volta allo squisito brand targato Square Enix."