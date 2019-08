Trials of Mana: nuovo video di gameplay dalla Gamescom

Buone notizie per i fan dei JRPG che attendono con ansia l'arrivo di Trials of Mana: il remake del titolo della serie giapponese annunciato el corso dell'E3 2019, sta prendendo sempre più forma, come dimostrano i video appena mostrati durante la Gamescom 2019.

Si tratta di circa 4 minuti di live gameplay, che peraltro vediamo in azione per la prima volta su PlayStation 4, mentre le notizie precedenti sul gioco riguardavano tutte la versione Nintendo Switch.

Trials of Mana era stato pubblicato originariamente su SNES nell'ormai lontano 1995, ma non era mai riuscito ad arrivare in Occidente per via di alcuni problemi, come una massiccia presenza di bug e le dimensioni eccessive del gioco, che non era possibile riportare sulle cartucce nostrane.

La tecnologia però fa miracoli, e seppure con un'attesa di ormai ventiquattro anni, non manca molto prima che possiamo mettere finalmente le mani sul gioco, la cui uscita è prevista su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC all'inizio del 2020. Nell'attesa, leggete la nostra anteprima di Trials of Mana.

Senza indugiare oltre vi lasciamo ai video in questione. Che ne pensate? Quanto attendete il titolo?