Trials of Mana: il nuovo video gameplay mostra la bossfight contro Fiegmund

Un nuovo filmato pubblicato da PlayStation Blog in collaborazione con Square Enix ci permette di dare un ulteriore sguardo al rinnovato gameplay di Trials of Mana ed in particolare ai viaggi sulla mappa di gioco e ad uno dei dungeon più suggestivi, il Labyrinth of Ice con tanto di scontro finale con il boss Fiegmund.

Trials of Mana è il remake completo di un classico JRPG pubblicato originariamente nel lontano 1995 con il titolo Seiken Densetsu 3, in esclusiva per il mercato del Sol Levante. Questa nuova versione è stata ricostruita con la massima riverenza nei confronti del classico a 16 bit ma apportando una serie di nuove idee che donano una freschezza completamente inedita al titolo: "Trials of Mana era bello, sicuramente, e il gioco esaudiva le tue aspettative ma questi punti sono secondari in confronto al punto centrale: questo è un remake totale. Mentre Secret of Mana è sembrato in qualche modo carente, questo remake migliora ogni parametro, una completa modernizzazione dei vecchi Mana, simile al remake di Final Fantasy 7. Ovviamente non si parla di realismo come in FF7 Remake, ma è stato rifatto tutto, non è una semplice replica 3D del gioco originale".

Prima di lasciarvi al video e all'epico scontro con Fiegmund, vi ricordiamo che Trials of Mana uscirà il prossimo 24 aprile su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Gli utenti che prenoteranno o acquisteranno il titolo entro il 21 maggio potranno ottenere il DLC Rabite Adornment.