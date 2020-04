Trials of Mana: rimossa la demo PC, dava accesso al gioco completo?

Square Enix ha rimosso la demo di Trials of Mana da Steam per "problemi imprevisti", VG247 ha però voluto indagare scoprendo che apparentemente la versione di prova permetteva di accedere al gioco completo.

La testata ha analizzato un commento pubblicato su Steam da un utente cinese scoprendo che un bug di Denuvo permettevano di accedere alla versione completa di Trials of Mana scaricando la demo, la quale permette di generare una chiave capace di disabilitare il sistema di protezione. Square Enix potrebbe ripubblicare la versione di prova priva del DRM? Al momento non ci sono dettagli e il file è stato rimosso senza troppe spiegazioni da parte del publisher.

Non è la prima volta che grandi studi si imbattono in simili problemi, la demo di Yakuza 6 The Song of Life per PS4 comparsa sul PlayStation Store nel 2018 è stata rimossa proprio perchè permetteva di avere accesso al gioco completo, anche se in questo caso Denuvo non aveva alcuna connessione con il gioco.

Trials of Mana è disponibile ora su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. La notizia è stata riportata unicamente per dovere di cronaca e non vuole in alcun modo favorire o incitare la pirateria, pratica che la redazione di Everyeye.it condanna duramente in ogni sua forma.