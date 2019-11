Trials of Mana: Square Enix ha pubblicato nuove informazioni e immagini del remake

Square Enix ha pubblicato nuove informazioni e alcune immagini di Trials of Mana che includono i personaggi, le classi di gioco, le meccaniche, le mappe e tanti altri dettagli. Trials Of Mana è il remake del terzo capitolo della serie uscito solo in Giappone con il nome Seiken Densetsu 3 nel lontano 1995.

Percorrendo il vasto mondo di Trials of Mana gli eroi dovranno attraversare grandi oceani e imponenti montagne potendo contare sull'aiuto delle creature leggendarie tra cui Flammie, Vuscav, Faerie e una serie di Spiriti elementali. I personaggi potranno essere potenziati attraverso due nuove classi, Dark e Light, che potranno essere selezionate durante il corso dell'avventura e offriranno mosse e skill differenti. Tra i protagonisti del gioco compariranno Duran, Angela, Kevin, Charlotte, Hawkeye, Riesz, ognuno dei quali presenterà svariate sottoclassi mentre tra i villain ci saranno Goremand, Crimson Wizard, Belladonna. Ogni volta che gli eroi incontreranno un nuovo amico sarà possibile giocare un prologo personalizzato che permetterà di scoprire il passato di ogni personaggio.

Chi effettuerà il pre-order del gioco entro il 21 maggio 2020 avrà la possibilità di ottenere vari bonus. Vi ricordiamo che Trials of Mana uscirà il 24 aprile 2020 per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Steam).