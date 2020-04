Trials of Mana: dove trovare i Li'l Cactus, tutte le posizioni

Tra le novità del remake di Trials of Mana ci sono i Li'l Cactus, delle simpatiche piante grasse sparse per il mondo di gioco che consentono di ottenere dei bonus molto utili. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarli tutti nel corso dell'avventura, mostrandovi le loro posizioni.

Originariamente introdotti in Legend of Mana e Sword of Mana, i Li'l Cactus sono nascosti in vari luoghi segreti del mondo di gioco di Trials of Mana. Ce ne sono in tutto 50, e raccoglierli ricompenserà i giocatori con un timbro da applicare a una specie di tessera per la raccolta dei punti.

Per aiutarvi a rintracciarli tutti, in apertura abbiamo riportato un video che mostra le posizioni dei 50 Li'l Cactus. Li elenchiamo di seguito, indicando per ciascuno di essi il luogo in cui si trovano, e il minuto corrispondete in cui vengono mostrati nel video.

Le posizioni di tutti i Li'l Cactus di Trials of Mana

Golden Road 00:00

Free City of Maia 00:13

Dwarf Tunnel 00:33

Molebear Moorse 00:48

Stonesplit Gap 01:14

Valsena Kingdom City 01:27

Merchant Town Beiser 01:39

Palo Port 01:53

Heavensway 02:10

Heavensway 02:23

Jadd 02:40

Rabite Forest 02:54

Rabite Forest 03:10

Lakeside Town Astoria 03:30

Gusthall 03:44

Gusthall 03:58

Snow Hamlet Alrant 04:12

Frostbite Fields 04:25

Frostbite Fields 04:40

Labyrinth of Ice 04:58

Desert Capital Sirhtan 05:14

Burning Sands 05:29

Burning Sands 05:43

Fiery Gorge 06:07

Oasis Of Diin 06:26

Moonlight Town Mintas 06:42

Duskmoon Forest 06:54

Chartmoon Tower 07:14

Duskmoon Forest 07:34

Lampbloom Woods 07:54

Flowerbug Dior 08:06

Lampbloom Woods (dopo Dior) 08:22

Oblivisle 08:37

Laurent (dopo l'apertura del portale) 08:49

Labyrinth of Ice 09:03

Woods Of Wandara 09:39

Woods Of Wandara 09:54

Fiery Gorge 10:09

Molebear Gorge 10:29

Daria Gem Valley 10:45

Daria Gem Valley 10:58

Shimmering Ruins 11:13

Shimmering Ruins 11:28

Chartmoon Tower 11:47

Ancient Capital Pedda 11:58

Holy City Wendel 12:17

Cascade Cavern 12:33

Crystal Desert 12:47 (dipende dal vostro protagonista)

Crystal Desert 13:07 (dipende dal vostro protagonista)

Sanctuary Of Mana 13:27

Come dicevamo, trovare i Li'l Cactus consente di sbloccare i timbri da applicare alla tessera. Ogni cinque timbri, la piantina conferisce dei bonus opzionali molto utili, come uno sconto del 10-20% presso i negozi di armi e oggetti, l'aumento sporadico dei punti esperienza ottenuti al termine di una battaglia, il dimezzamento del tempo richiesto dalla fuga e così via. Il nostro consiglio, dunque, è di seguire la guida con l'obiettivo di non lasciarvi sfuggire nessuno di questi cactus!

Se siete curiosi di saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Trials of Mana.