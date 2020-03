Trials of Mana: il video gameplay mostra il mondo fantasy del GDR di Square Enix

Le alte sfere di Square Enix aprono una nuova finestra sull'incantevole mondo fantasy di Trials of Mana per farci ammirare un video gameplay e delle immagini inedite su personaggi, creature e ambientazioni del GDR in arrivo su PC, PS4 e Nintendo Switch il prossimo 24 aprile.

Il remake in alta definizione del terzo atto della storica epopea ruolistica di Mana trarrà spunto dalla narrazione del capolavoro originario per trasporre il tutto in un contesto di gioco più "moderno", con battaglie in tempo reale, gameplay migliorato e un mondo completamente ricostruito in 3D.

Il cuore pulsante dell'esperienza ludica di Trials of Mana continuerà ad essere rappresentata dall'opera lanciata in Giappone nell'ormai lontano 1995: ciascun utente dovrà formare una squadra di tre personaggi e imbarcarsi in un'avventura ricca di sorprese, con tante sfide da affrontare per apprendere più di 300 abilità diverse.

Gli utenti che decideranno di prenotare o acquistare il gioco su PC, PS4 o Switch da qui al 21 maggio potrà ottenere Rabite Adornment, un DLC che comprenderà un boost di esperienza per le battaglie da svolgersi fino al raggiungimento del livello 10. Il preorder della versione digitale su PlayStation Store includerà anche un set esclusivo di avatar per i sei eroi del gioco, mentre prenotando il gioco su Steam si avrà accesso al DLC di cui sopra e a un set esclusivo di sfondi. Su queste pagine trovate il nostro speciale su Remake di Trials of Mana.